Kuisploeg Oostende doet extra ronde na klachten over zwerfvuil: "Komt niet alleen door meeuwen"

Van achtergelaten afval tot onkruid in openbare parken, de reinigingsploeg doet een extra ronde om de stad weer volledig proper te maken. "We hadden zelf ook al gezien dat er meer afval ligt", reageert schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). Tijdens de zomer wordt het drukker in de badstad en dat brengt ook extra afval met zich. "We doen ons best om extra vuilnisbakken te plaatsen, maar toch belandt er veel op de grond", klinkt het.

Het is sowieso elke zomer alle hens aan dek om de stad proper te houden, "maar dit jaar is het opmerkelijk dat het de spuigaten uitloopt", gaat Verkeyn verder. "Dat zwerfvuil komt niet alleen door de meeuwen die de restafvalzakken openpikken, ook de mensen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen."