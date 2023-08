Pastoor Van Meerbergen van Diest zoekt nieuw tabernakel om hosties te bewaren in Sint-Sulpitiuskerk: "De huidige is niet mooi"

"Het huidige tabernakel is een grote houten kist, die na het tweede Vaticaans Concilie in de kerk is geplaatst. Ik vind ze niet mooi en ze heeft ook geen enkele historische waarde. Ik vermoed dat ze in de jaren 60 gemaakt is, maar ik weet niet eens door wie. En dat terwijl een tabernakel zo een belangrijke plek is in een kerk", vindt Van Meerbergen.