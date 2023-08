Politie Turnhout onderschept auto met 10 inzittenden

Bij verkeerscontroles in Beerse en Kasterlee heeft de politie regio Turnhout 1.800 auto's gecontroleerd. Daarbij stelde de politie een opmerkelijke overtreding vast. Zo trof ze woensdag in de loop van de namiddag een auto aan met te veel inzittenden.

"In de auto zaten niet een, twee of drie inzittenden, maar liefst tien mensen: drie volwassenen en zeven kinderen. Nochtans waren er in de auto maar vijf zitplaatsen", schrijft de politie op haar Facebookpagina. Over de verdere omstandigheden van de overtreding wil de politie niet communiceren.