Skeletten gevonden bij opgravingen in Asse: "Ze kunnen ons veel bijleren"

De volgende dagen worden de opgravingen verdergezet op de site. Daarna zal het team de vondsten nauwkeuriger onderzoeken. "We proberen onder andere te achterhalen hoe oud de personen waren en of er sprake is van eventuele ziektes", legt Pepermans uit.

Wanneer het onderzoek erop zit, zullen alle vondsten overgebracht worden naar het depot van Agilas, een archeologische vereniging in Asse. Daar is het de bedoeling om een tijdelijke tentoonstelling in te richten om de vondsten aan het grote publiek te tonen.