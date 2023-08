Slachtoffer verliest 200.000 euro door online oplichting in politiezone Puyenbroeck

Al 152 mensen in de politiezone Puyenbroeck zijn dit jaar slachtoffer geworden van cybercriminelen, door oplichting via het internet. "Daarbij zorgt de oplichter ervoor via een list, dat het slachtoffer hem geld bezorgt, bijvoorbeeld via overschrijving. Oplichters proberen ook via sociale media of e-mail slachtoffers te overtuigen om te beleggen via valse platformen", zegt beleidsadviseur Angelique Van de Velde. In veel onderzoeken van de politiezone gaat het om duizenden euro’s. "Een slachtoffer is zelfs 200.000 euro kwijt. Daar wordt het slachtoffer zo bewerkt dat hij zelf het initiatief neemt om betalingen te doen. Het totaal ontvreemde bedrag voor het eerste halfjaar van 2023 komt op iets meer dan 666.000 euro."