Smalle rijstroken en files: vanaf morgen 8 jaar hinder bij grote renovatiewerken viaduct van Vilvoorde

Op de binnenring (van Groot-Bijgaarden naar Zaventem) wordt gewerkt aan de rechterhelft van de brug. Je moet er over 3 versmalde rijstroken en daar geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer/uur. De rechterrijstrook is 3,25 meter breed omdat er ook vrachtwagens over moeten. De twee linkerrijstroken – alleen voor voertuigen van minder dan 3,5 ton - zijn erg smal met een breedte van 2,75 meter.

In de eerste week zal er ondanks de vakantieperiode extra file staan omdat weggebruikers moeten wennen aan de nieuwe situatie. Vanaf midden september en zeker vanaf begin oktober kan het vooral in de ochtendspits lastig worden op het vak tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. In oktober 2022 bedroegen de wachttijden op het hoogtepunt van de spits daar 0 tot 30 minuten. Die kunnen aangroeien tot drie kwartier of meer.

Van februari 2024 tot eind 2025 zal er tijdens sommige nachten maar 1 smalle rijstrook open zijn. In diezelfde periode zullen er in het weekend ook geen vrachtwagens over het viaduct mogen rijden.

Op de buitenring verandert er tot eind 2025 niets. Alle gewone rijstroken blijven open.

IN BEELD – Verkeerssituatie op het viaduct tot eind 2025