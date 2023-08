Produceert België binnenkort zelf soja? "Resultaten zijn veelbelovend, maar blijft risicovolle teelt"

Sojamelk, sojasaus, sojaburger, tofu of edamame. Steeds vaker verschijnen sojaproducten als eiwitvervanger op de Vlaamse borden. Toch produceren we de boon nauwelijks zelf. België is bijna volledig afhankelijk van de import van soja, en die is vaak niet duurzaam.

Momenteel wordt in Vlaanderen alleen soja geteeld die bestemd is voor dierenvoeding. De kwaliteit ervan is niet goed genoeg voor mensenvoeding, en bovendien brengt het niet genoeg op voor de boer. Een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) wil daar verandering in brengen.