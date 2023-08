Wijnevenement Sprankelend Hageland komt er weer aan: "Toeristen uit andere provincies hierheen lokken voor de wijn én de streek"

In negen Hagelandse gemeenten worden in augustus weer wijnweekends georganiseerd. Het gaat over Tielt-Winge, Holsbeek, Bekkevoort, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Aarschot en Leuven.

Tijdens de weekends van 19 augustus tot en met 10 september kunnen bezoekers via fiets-, loop en wandelroutes er de wijndomeinen en wijngaarden ontdekken. De wijnbouwers organiseren ook rondleidingen, proeverijen en andere wijngerelateerde activiteiten.