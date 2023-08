Stad Blankenberge bekijkt of leegstaande bibliotheek waar jongen werd neergestoken sneller gesloopt kan worden

De stad Blankenberge zit morgen samen om te bekijken of de leegstaande bibliotheek, waar afgelopen dinsdag een jongen werd neergestoken, sneller gesloopt kan worden. Dat is niet evident omdat er nog steeds geen akkoord en duidelijkheid is over de invulling.

"Normaal leveren we énkel een sloopvergunning af als er voor dezelfde site een bouwtoestemming is gegeven", klinkt het. "Aangezien er geen duidelijkheid is over wat er gaat komen, kunnen we ook geen bouwvergunning geven." Morgen zit het stadsbestuur samen met de eigenaar Gromabel. Ze bekijken of het toch niet al gesloopt kan worden, ook al is er nog geen bouwvergunning verleend.

Het gebouw staat al sinds 2011 leeg en is sindsdien een trekpleister voor jongeren. Afgelopen dinsdag liep het daar fout af. Een jongen van 15 jaar werd daar aangevallen in de rug. Hij kreeg messteken op verschillende plaatsen en moest gewond naar het ziekenhuis. De dader, een man van 27, kon een uur later worden opgepakt. Hiervoor moesten de agenten een schot lossen.