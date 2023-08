Minder bussen in Limburg door staking van  buschauffeurs na agressiegevallen in Peer en Hasselt

Het busverkeer in Limburg is verstoord door een staking in de stelplaatsen van busbedrijf Bronckaers in Genk, Tessenderlo, Maaseik en Hamont. Die brak vanmorgen uit na twee gevallen van agressie gisterenavond. "Een geval speelde zich af op buslijn 48 in Peer. Het andere op buslijn 20A in Hasselt. Het ging om zowel verbale als fysieke agressie, vooral duw- en trekwerk. De getroffen chauffeurs zijn erg onder de indruk. Een van hen had lichte verwondingen en is arbeidsonbekwaam", aldus Marco Demering van De Lijn.