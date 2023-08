Vrachtwagen raakt klem onder slagboom aan station van Koksijde

"Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat de trucker bij het alarmsignaal al voorbij de slagbomen stond en niet kon doorrijden omdat er auto's voor hem in file stonden", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "De verkeersregels zijn nochtans heel duidelijk: de spoorwegovergang moet áltijd vrijgehouden worden. Als je ziet dat het door filevorming niet mogelijk is om de overweg over te steken dan moet je voor de slagbomen wachten. Helaas gebeuren veel ongevallen aan spoorwegovergangen op deze manier."

Het incident liep gelukkig goed af, zonder gevolgen. Omdat er tussen de slagbomen en het spoor zelf nog vrij veel plaats was, is de trein traag kunnen voorbijrijden. Er is geen schade aan de infrastructuur, er waren geen vertragingen en de vrachtwagen heeft zijn weg gewoon verder gezet.