Twee uur lang geen treinverkeer tussen Herentals en Mol in beide richtingen door kortsluiting

Donderdagavond rond 17.15 uur is een vrachtwagen met een te hoge lading tegen het hoogteportiek gereden van de overweg in de Martelarenstraat in Mol. "Het hoogteportiek duidt aan tot welke hoogte je de overweg kan oversteken, zonder de bovenleidingen te raken", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Toch is er een vrachtwagen met een te hoge lading tegen gereden. De ijzeren draad is daardoor tegen de bovenleiding gekomen en heeft een kortsluiting veroorzaakt."