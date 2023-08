Twee criminelen op heterdaad betrapt door de politie in Veurne

Enkele dagen geleden kon de politie een tweede crimineel op heterdaad betrappen. In de nacht van zaterdag op zondag werd een 34-jarige Macedoniër opgepakt die aan het inbreken was in een wagen in Veurne. Het was al de vierde auto waar hij had ingebroken. Zo kon de politie de buit van alle inbraken onmiddellijk recupereren. De man werd aangehouden en zit nu in de gevangenis.