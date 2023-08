Twee minderjarigen veroorzaken veel schade tijdens rit met de auto van de ouders in Geraardsbergen

Volgens de brandweer wilden de jongeren een joyride maken met de auto van een van de ouders. Maar vannacht liep het fout toen de bestuurder om 01u30 tegen de achterkant van een geparkeerde vrachtwagen reed. Daarna is de auto nog gebotst tegen een tweede geparkeerde vrachtwagen. De schade aan de vrachtwagens was groot, maar ook de auto van de minderjarigen raakte zwaar beschadigd. Zo moest de brandweer het dak van hun auto verwijderen om de jongeren te bevrijden. De 13-jarige bestuurder en zijn even oude passagier raakten lichtgewond.