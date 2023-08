Vrije Universiteit Brussel lanceert lespakket voor hoogbegaafde tieners: "Ze zijn vaak al toe aan leerstof van universiteit"

Als moeder van drie hoogbegaafde kinderen richtte Kim Kiekens uit Leuven een paar jaar geleden "Spring-Stof" op. Het project voorziet een aanvullend lespakket voor hoogbegaafde kinderen van 4 tot en met 18 jaar, in samenwerking met hun scholen. "Ik ben echt heel blij dat de VUB dit organiseert. Dit is een fantastisch project, want er zijn effectief kinderen van 11 of 12 jaar die al toe zijn aan leerstof van de universiteit. Ook goed dat ze allerlei verschillende vakken aanbieden. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak heel breed geïnteresseerd."



Zelf hoopt Kim op termijn een gelijkaardig project te kunnen opstarten in samenwerking met de KU Leuven. "Ik ga daar geregeld over in gesprek met mensen van de universiteit. Ik hoop dat andere universiteiten het voorbeeld van de VUB zullen volgen. Het zou mooi zijn als dat op termijn in elke provincie zou kunnen. Jonge kinderen nemen nog niet zo snel alleen de trein naar een verre universiteit."

Geïnteresseerde ouders kunnen hun kind vanaf nu inschrijven voor het Springbokprogramma van de VUB, dat loopt van oktober 2023 tot mei 2024.