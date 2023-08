Frans vakantiehuisje waar gisteren elf mensen omkwamen, voldeed niet aan veiligheidsvoorschriften

De gîte bood onderdak aan 28 mensen, waarvan een groep van 16 volwassenen met een lichtelijke verstandelijke beperking verbleef op de bovenste twee verdiepingen die afgebrand zijn. Volgens de burgemeester van het Franse dorpje Wintzenheim had de eigenaar van het verblijf ook een contract getekend met de groep, waarin dat aantal wordt bevestigd. Na het incident rees de vraag of de groep te omvangrijk was voor de capaciteit van het gebouw. Of die capaciteit werd gerespecteerd "wordt nog onderzocht", voegde Kielwasser toe. De eigenaar werd niet in hechtenis genomen en verkeert in shock.