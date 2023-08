Heldere nacht in het vooruitzicht: regen aan vallende sterren in zicht

Wie goed vallende sterren wil spotten, moet zorgen voor een donker waarnemingsplekje ver verwijderd van alle stadslicht. Kijk (zeker na middernacht) in noordelijke of oostelijke richting. Neem best een pull of dekentje mee: de minima liggen tussen plaatselijk 6 graden in de Ardennen en 15 of 16 graden in de grote steden in het binnenland.