Veen en grasland in Gorenbroek in Halen worden hersteld

Het Gorenbroek is een eerder klein natuurgebied in Halen. "Maar het is wel een bijzonder gebied, door het waardevolle hellingveen en de twee graslandjes met zeldzame veenmossen, waterdrieblad, wateraardbei en waterscheerling", zegt Jan Ruymen van ANB. De twee graslandjes worden nu weer met elkaar verbonden.

Eén hectare met wilgen en berken wordt nu geklapt. De brede bosstrook langs de Halensestraat blijft staan. In het veen in het Gorenbroek liggen ook nog verschillende afwateringsgrachtjes. Die zullen deze winter gedempt worden, zodat de regen die valt beter in de bodem kan trekken.