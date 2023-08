Vijverfestival in Dilbeek zoekt nieuwe vrijwilligers om mee artiesten te boeken en promotie te voeren

Het gratis tweedaagse Vijverfestival aan het kasteel van Dilbeek heeft nieuwe kernmedewerkers nodig. De editie van dit jaar is net achter de rug, maar de voorbereiding voor volgende zomer gaat al stilaan beginnen. Een aantal vrijwilligers die al jaren meedraaien, houden ermee op. Dus is vers bloed heel welkom. "We zijn een groep van gepassioneerde vrijwilligers. Onze voorbereiding voor de editie van volgende zomer start al in september, dan beginnen onze werkgroepen eraan", legt organisator Kim Ampe uit.