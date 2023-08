Moeder en dochter maken reis naar de ruimte met Virgin Galactic dankzij tombolawinst 

Wanneer ze tijdens de vlucht een advertentie zag om mee te doen met een tombola voor het goede doel, besliste ze heel toevallig om deel te nemen. De hoofdprijs: een ruimtereis. "Ik dacht, ik vul het even in en we zien wel. Wist ik veel dat ik enkele maanden later een mail ging krijgen die zei dat ik bij de laatste 20 finalisten was", vertelt Schahaff aan BBC.

"Uiteindelijk stond Richard Branson in mijn tuin om me te vertellen dat we de reis gewonnen hadden." Lang moest Schahaff niet nadenken om te beslissen wie ze mee zou nemen. Normaal betaal je voor een ticket bij Virgin Galactic 450.000 dollar (408.000 euro).