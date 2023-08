4 jaar cel voor 2 mannen uit Nederland voor "vergisaanslag" in Borgerhout, kickbokser vist naast schadevergoeding

In een andere zaak kregen 2 andere mannen uit Nederland, uit Almere, ook 4 jaar cel en 2.000 euro boete. Zij pleegden op 21 september een aanslag op een huis in de Deken de Winterstraat in Berchem. De familie die er woont, wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en was al verschillende keren het doelwit van een aanslag.

Door de verschillende aanslagen stond er een mobiele camera bij de woning. Op de beelden was te zien hoe een man het woord 'dief' met een verfspuitbus op de garage spoot en een schot afvuurde op de woning. Hij werd even na de aanslag, samen met een kompaan in de auto, onderschept door de Nederlandse politie.