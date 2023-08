Vrouw start met vzw tegen kansarmoede in Brakel: "Dringend winkelpand nodig. Mijn huis ontploft bijna van de donaties!"

"Ik had hier in Brakel een familie ontmoet die heel moeilijk de eindjes aan elkaar kon knopen. Dat heeft me erg geraakt, omdat ik het zelf vroeger ook niet makkelijk heb gehad," vertelt Nathalie Deryckere, "omdat er tegenwoordig heel wat kansarmen zijn in onze maatschappij, ben ik op het idee van de vzw gekomen: Too good te be gone. Dat wil zeggen: te goed om weg te gooien". De vzw biedt voedsel, kledij, huisraad en speelgoed aan, maar ook ondersteuning of hulp voor kansarmen of mensen die in eenzaamheid leven. "Natuurlijk biedt het OCMW ook al veel hulp aan mensen in nood, maar er zijn er altijd die uit de boot vallen, en daar willen wij met onze vzw iets kunnen betekenen", vult Nathalie aan.