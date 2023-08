Wie landt het eerst op de zuidpool van de maan? Russische maanlander moet India aftroeven in nieuwe ruimterace

Het is veel gemakkelijker om op de evenaar van de maan te landen dan op de zuidpool. Waarom wil iedereen daar dan nu plots heen? "Als een land zoals de VS of China voor langere tijd op de maan aanwezig wil zijn, dan kan dat niet op de evenaar. Daar duurt een dag twee weken, en een nacht vervolgens ook." Op die erg lange maan-dag met twee weken licht kunnen we ons intussen voorbereiden. Het is de donkere nacht die het probleem vormt. "Het is dan -150 graden Celsius en je krijgt geen elektriciteit van de zon. Dat maakt overleven heel moeilijk."