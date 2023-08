"Voor de ene te voorzichtig, voor de andere panikeren we te snel": is het door weersextremen moeilijker om het weer te voorspellen?

Extreme weerfenomenen stapelen zich de laatste jaren op. In België was er de waterbom in het oosten van het land, twee zomers geleden. We hadden onlangs nog een waterbom in Halifax (Canada) en noodweer in onder meer Slovenië.

Onlangs was het ook prijs in Zweden en Noorwegen, landen die qua extreem weer in een net iets veiliger zone leken te zitten dan pakweg de landen aan de Middellandse Zee, die met ongeziene hittegolven en bosbranden te maken kregen (en krijgen).