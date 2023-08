Zomerschool in Beveren lokt recordaantal kinderen

In het Koninklijk Atheneum in Beveren is deze week de vierde editie van de zomerschool van start gegaan. Voor het eerst zijn er ook kleuters welkom. In totaal 250 kinderen en jongeren krijgen nu twee weken lang extra les om voor taal en wiskunde bij te benen. Het initiatief ontstond tijdens de coronapandemie in 2020 om de leerachterstand weg te werken.

De zomerschool is gratis, maar niet voor iedereen zomaar toegankelijk. 24 Beverse scholen brengen zelf kinderen aan die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. "Dat gebeurt intussen ook iets professioneler dan bij de eerste editie", zegt Jelle Bettens van Jeppa Sport die de zomerschool organiseert, "per leerling krijgen we een dossier over het reken- en taalniveau zodat de leerkrachten van de zomerschool zich beter kunnen voorbereiden."