Zwaargewonde bij steekpartij in Sint-Joost-ten-Node

"De politie is rond 21.35 uur tussengekomen voor een vechtpartij tussen twee personen in de Verbiststraat", zegt politiewoordvoerder Melanie Massoz. "Ter plaatse troffen ze een twintiger aan die gewond was aan het been. Ze dienden hem de eerste zorgen toe in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar."

De politie stelde een veiligheidszone in om de nodige vaststellingen te doen en onderzoekt de aanleiding en omstandigheden van het incident.