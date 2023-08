Dierenasiel Zwerfkat Wommelgem trekt aan alarmbel: "Aantal zwerfkatten blijft iedere zomer toenemen"

Dat het vooral een probleem in de zomer is, heeft verschillende redenen. "Enerzijds zijn katten vruchtbaar zodra er voldoende zonlicht is, dus in de zomer zijn er meer kittens. Daarnaast zijn veel mensen op vakantie in de zomer, waardoor katjes veel langer in opvang blijven", zegt Van Molle. "We werken ook met gastgezinnen en die zijn ook niet altijd beschikbaar nu. In deze drukke periode zijn we daarom altijd hard op zoek naar extra gastgezinnen om het toenemende aantal katjes te blijven opvangen. Want het probleem blijft elke zomer alsmaar toenemen. Alle opvangen zitten vol, iedereen meldt hetzelfde. Het is echt schrijnend."