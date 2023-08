16 zwartwerkers betrapt op bouwwerf in Zichem

Inspecteurs van de lokale politie van zone Demerdal zijn vrijdagmorgen samen met controleurs van RSZ binnengevallen op een bouwwerf in Zichem. Niet alleen waren er 16 arbeiders in het zwart aan het werk, de aannemer was ook op heel wat andere vlakken niet in orde met de arbeidswetgeving.

Bij de 16 zwartwerkers waren maar liefst 4 minderjarigen. Ook nam de aannemer het niet zo nauw met de veiligheid. Zo werd er slordig omgesprongen met asbest. De werknemers droegen geen helmen of veiligheidsschoenen, ze hadden ook geen werkkledij. De werf was niet afgebakend en er was geen toilet voorzien.

Het is niet de eerste keer dat de aannemer in opspraak komt. De bouwwerf in Zichem is alvast verzegeld, in afwachting van verder onderzoek door politie en inspectiediensten.