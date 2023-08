Personeel van gevangenis Antwerpen staakt 24 uur tegen toenemende agressie

Sinds 22 uur donderdagavond is het personeel van de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen gestart met een 24-urenstaking. "Eind juli zijn twee zorgmedewerkers gewond geraakt tijdens een activiteit in de interneringsafdeling. Een geïnterneerde heeft een medewerker verschillende keren gebeten en in een wurggreep gehouden", zegt Bjorn Achten van het ACV. "Het personeel is die agressie beu. Het moet dringend stoppen."