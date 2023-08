Recordaantal kinderen en jongeren volgt zomerschool Nederlands in Sint-Niklaas: "Elke jaar komen er enkele bij"

Voor de 14-jarige Waris Ahmadzai uit Afghanistan, is het de tweede keer dat hij de taallessen volgt in de zomervakantie. Hij is enthousiast: "Momenteel zijn we bezig met de politie om te leren wat je moet doen als er iets gebeurt, naar waar je moet bellen." Waarom hij het zo belangrijk vindt? "Mijn vrienden zijn hier ook, iedereen is supervriendelijk en ik leer ook nieuwe dingen. En eerlijk, spelen doe ik liever hier, in groep. Thuis ga ik niet veel buiten."