Hiphop viert 50e verjaardag: hoe het genre evolueerde van feestmuziek in arme wijken tot mainstreamhits

Hiphop is ontstaan als feestmuziek in een context van armoede. "In The Bronx had niemand geld om naar de populaire discofeestjes van dat moment, vol glitter and glamour, in de andere wijken New York. Maar mensen hadden wel zin om te feesten en dat gebeurde op gratis straatfeesten, zogenoemde "bloc parties", met nieuwe muziek, waarin herkenbare stukjes zaten uit disconummers. Via die nieuwe muziek konden ze zichzelf uitdrukken: wij horen er niet helemaal bij, maar toch willen we ons amuseren. De eerste radiohit binnen het genre, "Rapper's Delight" van The Sugarhill gang" uit 1980, is eigenlijk gebaseerd op een stukje "Good times" van Chic".