6 verdachten van moord op Ecuadoraanse presidentskandidaat zijn Colombiaans

Ecuador kent de laatste jaren een sterk groeiende aanwezigheid van drugskartels. Dat leidt tot een groeiend wantrouwen en angst bij de bevolking door het toenemend aantal ontvoeringen en afpersingen, zegt Zuid-Amerika-kenner Ernesto Rodriguez Amari die in Ecuador is. "Ecuador is een transitland geworden door de overproductie van cocaïne in Colombia en is populair bij de Albanese en Russische maffia", legt hij uit in "De ochtend" (Radio 1).