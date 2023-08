Caribische muziek en 430 liter rum: Antilliaanse Feesten brengen tropische sferen naar Hoogstraten

In Hoogstraten in de Kempen is de eerste volwaardige festivaldag van de Antilliaanse Feesten gestart. Tot en met zaterdag hangt er Caribische muziek in de lucht en vloeit de rum rijkelijk. Vandaag op het hoofdpodium: vier oorspronkelijke leden van de legendarische Buena Vista Social Club, Cubaanse salsazangeres Haila en Kassav’, de bedenkers van het erg dansbare “Zouk”-genre.