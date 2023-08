Antwerpse kerken openen vanavond gratis de deuren voor uniek nachtelijk bezoek

"In New York zouden ze tentoonstellingen wijden aan amper één van onze historische biechtstoelen. In de Antwerpse kerken staan dozijnen exemplaren van wereldformaat. Meesterlijk uit hout uitgesneden. Een schilder kan zijn fout retoucheren, maar bij een houtsnijder is de materie weg." Aan het woord is eerwaarde Rudi Mannaerts. De priester van de Sint-Andrieskerk is een van de bezielers van de 12e editie vanavond van de Nacht van de Kerken in Antwerpen. 14 kerken openen uitzonderlijk hun deuren tussen 19u en 23u.

"De avond is een ideaal moment want gewoonlijk zijn kerken enkel open tijdens de werkuren. Bovendien is het cliché een waarheid: veel Antwerpenaren kennen de Dom van Keulen beter dan de kerk achter hun hoek. De donkere avond geeft het bezoek ook een extra geborgen sfeer. In onze Sint-Andrieskerk zullen we bijvoorbeeld kaarsen branden en Gregoriaanse muziek spelen", zegt de priester.