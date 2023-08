Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren is op zoek naar extra chauffeurs om dopjes op te halen

Chauffeur Danny, die al jaren dopjes ophaalt, vindt het alvast een leuke bezigheid. "Ik ben meestal een volledige dag op stap"', zegt Danny. "Soms leg je wel 500 kilometer af, maar ik neem vaak mijn buurman Jean mee, want met twee is het altijd gezelliger. Onderweg komen we regelmatig interessante plekken tegen, dan stoppen we even. Zo hebben we in West-Vlaanderen al eens een oorlogskerkhof bezocht. 's Middags nemen we ook altijd even de tijd om gezellig te lunchen."