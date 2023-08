Twee politieagenten en brandweerofficier aangevallen tijdens interventie voor brand in Antwerpen

De incidenten begonnen nadat de brandweer aankwam bij de brand in de Lange Beeldekensstraat. "De brandweer gaf ter plekke aan dat de straat afgesloten was, maar één van de bestuurders negeerde dat", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. "Hij stak zijn middelvinger op, reed toch door en zo heeft hij één van de brandweerofficieren aangereden. Die had gelukkig geen medische verzorging nodig."

Bij dezelfde interventie kreeg ook een team van de politie te maken met agressie. "Twee agenten zijn gestopt op hun route omdat iemand anders omstaanders aan het aanvallen was", zegt Bruyns. "Ze zijn tussengekomen en daarbij heeft één van onze collega's een rake slag in het aangezicht gekregen. Bij het overmeesteren van die dronken persoon heeft ook de andere politieagent enkele rake klappen gekregen. Maar de verdachte werd wel opgepakt. "



De verdachte die de brandweerofficier aanreed, kon vluchten maar werd later op de dag opgepakt.