Van "broeikasgas" tot "ecologische voetafdruk": 200 klimaattermen officieel toegevoegd aan Britse Gebarentaal, hoe zit dat bij ons?

Wat als ze bij "Het journaal" of "Karrewiet" stuiten op een woord waar nog geen gebaar voor is? "Dan spellen we het woord erbij, en beelden we de gebarenconstructie uit, waardoor het duidelijk wordt. Daar is ook tijd voor nodig, je kan niet zomaar een gebaar uitvinden. We nemen ook niet zomaar een gebaar over uit een andere taal, de Vlaamse gebarentaal is een specifieke, erkende taal. Een mooi voorbeeld is Hawaii, de steden daar vingerspellen we. Nieuwe woorden zullen we steeds eerst vingerspellen en dan - als het veel gebruikt wordt - ontstaat er een gebaar." Want, zo legt hij uit: "Veel mensen vingerspellen niet graag, het is ook niet mooi. Gebarentaal is veel mooier, dat is een echte taal. Ook voor het aflezen is dat veel mooier."