Inbrekers slaan ruit aan diggelen met bijl: café in Boutersem moet tijdelijk sluiten

"Zonder kassasysteem is het erg moeilijk om rekeningen te maken voor de klanten. We moeten nu eerst een nieuw kassasysteem installeren en zorgen dat alles in orde is. We hebben ook onze vrijwilligers gebeld dat ze dit weekend niet moeten komen, want wij zijn een vzw die werkt met vrijwilligers. Onze winsten schenken we jaarlijks ook aan een goed doel", legt Stijn uit.