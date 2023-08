Chichi krijgt gepimpte wagen van collega's van Wit-Gele kruis in Oostende 

De witte autootjes van het Wit-Gele Kruis zijn in Vlaanderen gemakkelijk te herkennen. Ze brengen de verpleegkundigen van patiënt tot patiënt. In elke Vlaamse provincie rijdt er nu een speciale versie rond van dat witte wagentje met het gele kruis. De voorbije maanden werden vijf medewerkers door hun eigen collega’s verkozen. In Oostende kozen de collega's voor de auto van Chichi.

"Als thuisverpleegkundige is een eigen persoonlijkheid of stijl belangrijk voor het team, maar zeker ook voor de patiënten", zegt Nele Ghesquière van het Wit-Gele Kruis. "Chichi haalde de meeste nominaties. Ze is heel constructief, werkt altijd mee om oplossingen te vinden. Het is altijd feest als ze er is en haar stijl is besmettelijk, zowel voor de collega's als voor de patiënten."