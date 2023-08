Vanavond start Dodentocht in Bornem: na 4 jaar weer de volle 100 kilometer

"Wij kijken er als organisatie enorm hard naar uit", zegt woordvoerder Ilse Robyn, "en ook al onze vrijwilligers staan te trappelen van ongeduld om al die wandelaars te ontvangen in controleposten en rond het parcours. We zijn heel blij dat we nog eens een gewone 100 kilometer kunnen organiseren. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het een heel fijne editie worden met aangenaam wandelweer. Mogelijk zullen de wandelaars wel nog moeten afrekenen met een bui links of rechts, maar misschien is dat wel een welgekomen verfrissing."