Dodentol door natuurbranden op Hawaï loopt op tot 53, nog duizend vermisten: "Het wordt vreselijk tragisch"

Ongeveer 1.700 huizen gingen in vlammen op, vooral in het historische kuststadje Lahaina dat nu compleet verwoest is. Meer dan 14.000 toeristen hebben Maui al noodgedwongen moeten verlaten. Zij worden overgebracht naar andere locaties op Hawaï of vertrekken naar huis. Zo'n 11.000 mensen op Maui zouden ook zonder stroom zitten.



De branden hebben inmiddels 53 doden geëist en tientallen gewonden. De ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten met brandwonden en ademhalingsproblemen.



Het dodental zal wellicht sterk oplopen, want er zijn nog veel mensen vermist. De autoriteiten kunnen geen exact aantal meegeven. Door de hevige branden zijn er ernstige communicatieproblemen op de eilandengroep (telefoonlijnen en internetverbinding zijn uitgevallen). Contact met iemand opnemen, is dus allesbehalve evident.



Naar schatting duizend mensen zijn nog vermist. "We gaan onze tijd nemen en we gaan grondig (identificatie)werk leveren. Ik weet niet op welk getal we gaan eindigen. Het wordt vreselijk en tragisch", zegt politiechef John Pelletier.