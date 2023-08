Drukte aan de kust: NMBS legt extra treinen in en 100 kinderen lopen verloren op het strand

Gisteren liepen er 100 kinderen verloren op het strand. Dat is in 1 dag de helft van het totale aantal in de hele maand juli. Ook de reddingshelikopter werd drie keer ingezet om te helpen zoeken naar vermiste kinderen. "Het is om moedeloos van te worden. Soms kunnen we niet anders dan de noodknop in te duwen", zegt An Beun van de kustreddingsdienst.

Zo werd er twee uur lang gezocht naar een jongetje in Bredene. Uiteindelijk vonden ze hem terug in De Haan. In Blankenberge was dan weer een klein meisje een uur lang vermist. Ook in Knokke-Heist werd donderdagavond nog een drenkelingenprocedure opgestart waarbij een NH90-helikopter moest opstijgen. Dat kost minstens 10.000 euro per vlieguur.