West-Afrikaanse buurlanden brengen regionale troepenmacht in staat van paraatheid na staatsgreep in Niger

Twee weken na de staatsgreep hopen de buurlanden in West-Afrika nog altijd dat de grondwettelijke orde in Niger met vreedzame middelen hersteld kan worden. Verschillende leiders benadrukken dat. Maar ze voeren de druk op de coupplegers tegelijk op. Tijdens een bijeenkomst van ECOWAS, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, is gisteravond beslist om een regionale troepenmacht in staat van paraatheid te brengen.

Voorlopig wordt die troepenmacht nog niet ingezet, maar volgens de Ivoriaanse president Alassane Ouattara zou die "zo snel mogelijk" moeten kunnen ingrijpen. Wanneer, is niet duidelijk. ECOWAS stelde geen enkele datum in het vooruitzicht. Ivoorkust zou zelf 850 tot 1.100 militairen leveren, ook Nigeria en Benin zouden troepen inzetten, samen met "andere landen".