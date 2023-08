Een raveparty van 30.000 mensen: The Qontinent stampt festivalweekend op gang

Vandaag is in recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke het openlucht harddancefestival The Qontinent van start gegaan. Het festival maakt zich klaar voor de komst van zo’n 30.000 ravers en is daarmee het grootste festival in het genre in België. Meer dan 150 artiesten zullen drie dagen lang neerstrijken op het Wachtebeeks eiland, waaronder Angerfist, Sound Rush en Da Tweekaz.