Fluvius installeert meters in huizen in Diest die binnenkort gesloopt zullen worden: "Compleet nutteloos"

Woordvoerder van Fluvius Stijn Faelens bevestigt dat er twee elektriciteitsmeters en één gasmeter in de sociale woningen werden geïnstalleerd. "We voorzien iedere klant in Vlaanderen momenteel van een digitale meter. Wij hadden nog geen officiële melding van de sloop. Daarom zijn we wel gestart met meters te plaatsen in de wijk. Maar nadat we een officiële melding kregen, hebben we de plaatsing stopgezet."

Fluvius verontschuldigt zich nog voor de hinder die de plaatsing heeft meegebracht bij de klanten waar een onnodige meter werd geïnstalleerd. De geplaatste meters zullen weer weggehaald en geïnstalleerd worden in huizen die ze wel nodig hebben.