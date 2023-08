Oprichter van failliet cryptoplatform FTX moet naar cel omdat hij zou geprobeerd hebben om getuigen te beïnvloeden in fraudeonderzoek

Bankman-Fried zou een systeem opgezet hebben om investeerders op te lichten. Hun geld zou hij onder meer voor persoonlijke uitgaven hebben opgebruikt. Enkele dagen na zijn arrestatie in december 2022 kwam Bankman-Fried vrij op borgtocht. In ruil voor een borg van 250 miljoen dollar mocht hij - in afwachting van zijn proces - onder elektronisch toezicht staan bij zijn ouders thuis.



Verder stond hij onder strenge andere voorwaarden, onder meer wat betreft het gebruik van telefoon en internet. Maar volgens de openbare aanklager probeerde Bankman-Fried mensen te beïnvloeden die tegen hem zullen getuigen tijdens het proces. Zo zou hij documenten hebben gelekt aan de krant The New York Times in een poging om een belangrijke getuige in diskrediet te brengen.

Een rechter in New York heeft nu inderdaad geoordeeld dat Bankman-Fried zijn voorwaarden heeft geschonden. De borgtocht van de voormalige cryptocrack is ingetrokken, hij moet dus naar de cel.