Gaslek in appartement aan Antwerpse Nationale Bank: tramverkeer verstoord

Op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de Nationale Bank in Antwerpen is een gaslek vastgesteld. Een 10-tal mensen moest geëvacueerd worden. Netbeheerder Fluvius heeft het lek intussen hersteld. De brandweer is nog aanwezig om het gebouw te verluchten. De hinder in de omgeving kan nog enige tijd duren.