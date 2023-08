Shomi uit Zonhoven rijdt rond met gepimpte dienstwagen van het Wit-Gele Kruis: "Nu zal ik overal opvallen"

Met de dienstwagens wil het Wit-Gele Kruis de medewerkers bedanken voor al het harde werk dat ze leveren. "Het is in de eerste plaats een vorm van erkenning", legt Ann Vanloffelt van het Wit-Gele Kruis Limburg uit. "De zorg brengt heel wat uitdagingen met zich mee en we willen onze medewerkers aanmoedigen om goede zorgverlening te blijven geven. We willen tonen hoe belangrijk we hen vinden en hoe blij we met hen zijn."