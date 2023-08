Wetteren overweegt om sporthal, zwembad en rusthuis niet langer zelf uit te baten omdat die te veel kosten

"Moet Wetteren nog zelf een sporthal, een openlucht- en binnenzwembad en een woonzorgcentrum uitbaten?" Dat is de vraag die de gemeente zich stelt nu er bespaard moet worden. "Elk jaar draait De Warande 1 miljoen euro verlies", zegt schepen van Financiën Bram De Winne (CD&V) die de financiën van Wetteren in kaart liet brengen. De gemeente voelt de gestegen kosten van energie, personeel, goederen en diensten goed. Wetteren greep begin dit jaar al in door riolerings- en onderhoudswerken op de lange baan te schuiven en geplande aankopen uit te stellen.

Maar dat is niet genoeg, zegt De Winne: "Vergeleken met andere steden en gemeenten geeft Wetteren veel geld uit. We bieden meer aan dan we financieel aankunnen." Volgens hem zal het niet meteen voor problemen zorgen, maar de gemeente moet vooruitkijken. "Als er nog een financiële schok komt, kunnen we maar beter voorbereid zijn." Naakte ontslagen komen er niet, volgens de schepen, maar bepaalde functies zullen niet worden ingevuld, en sommige personeelsleden die met pensioen gaan, zullen niet worden vervangen.