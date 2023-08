Gents theatergezelschap Ontroerend Goed krijgt voor 8e keer prijs op Edinburgh Fringe Festival in Schotland

Ontroerend Goed maakt al meer dan 20 jaar voorstellingen, waarin "de geschiedenis van het universum in een notendop getoond wordt, waarin toeschouwers als kiezers acteurs wegstemmen, waarin je jezelf kan ontmoeten. We maken van onvoorspelbaarheid ons handelsmerk, in vorm en inhoud."

Het Gents theatergezelschap won al Fringe Awards, onder meer voor de voorstellingen "The Smile Off Your Face" (2007), "Pubers Bestaan Niet" (2008) en "Are we not drawn onward to new erA" (2019).